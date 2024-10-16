Выживший в Охотском море Михаил Пичугин: «Переживаю, что из-за меня погибли»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Мужчина отправился в краткосрочное плавание с братом и племянником. Во время дрейфа они оба погибли.

Выживавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин переживает, считая, что из-за него погибли родственники. Об этом мужчина рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Пичугин признался, что добраться до берега не получилось из-за разбушевавшегося ночью шторма.

«Дня два-три попытались на месте постоять, потом посмотрели, что никто никаких действий не предпринимает, попытались в сторону материка. Полог поставили, два весла, и попытались туда удрефовать. Маленько не дошли», — рассказал Пичугин.

В итоге волны и ветер утащили лодку в море. При этом грести вручную не получалось из-за размера катамарана.

«Лодка большая, она не предназначена для гребли. На ней не гребет. Такая лодка — она катамаран, высокая, большая. На моторе ходить на ней», — отметил Михаил.

Мужчина отметил, что очень переживает из-за гибели родных — брата и племянника, которые два месяца назад отправились в плавание вместе с ним.

«Конечно, переживаю, что из-за меня погибли родственники», — сказал Михаил.

Михаил Пичугин два месяца провел в открытом море

В Охотское море Михаил, его брат Сергей и племянник Илья вышли 9 августа на судне катамаранного типа «Байкал 470». Их маршрут пролегал от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку удалось засечь 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Предположительно, в 23 километрах от Камчатки. Обнаружили их моряки промыслового судна «Ангел». Траулер наткнулся на катамаране к ночи, примерно в 22-23 часа по местному времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасенный в Охотском море мужчина два месяца выживал за счет дождя и рыбы.