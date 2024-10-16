ВС РФ отразили девять контратак ВСУ в Курской области за минувшие сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Противник потерял более 350 боевиков.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

За минувшие сутки ВС РФ отразили девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.

Помимо этого, российским силам удалось нанести ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 человек, уничтожены: 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, а также пять минометов и семь автомобилей», — добавили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также отмечается, что за сутки в российский плен сдались шестеро украинских боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили американский БТР Stryker в Курской области.