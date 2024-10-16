«Даже не поняла»: как музыкальная школа в Челябинске оформила кредит на студентку

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Семья 18-летней девушки намерена пойти в суд, чтобы доказать факт мошенничества.

Пробное занятие по вокалу закончилось для 18-летней жительницы Челябинска большим кредитом. Договор в частной музыкальной школе расторгать не торопятся, а в ответ на жалобы угрожают штрафами. Теперь вместо сцены девушка готовится выступать в суде. Претензии есть и других посетителей этого учебного заведения. Все подробности истории — у корреспондента «Известий» Михаила Емелина.

Вместо того чтобы познакомить курсантку с музыкальными инструментами, сотрудники частной студии стали играть на нервах ее семьи.

Мать одной из клиенток вынуждена ходить сюда чуть ли ни каждый день, чтобы добиться аннулирования очень странного договора с музыкальной школой. Дочь Анжелы Штейн записалась на бесплатное пробное занятие, а вернулась домой с кабальным кредитом.

«Ее пригласили в офис и начали продавать услугу. Если она ее купит сегодня здесь и сейчас, то она получит выгодные условия и скидку. Ей пообещали 44 тысячи, если она сегодня договор заключает, а если завтра, то 50 и больше. Оформляла только договор с ними о сотрудничестве, то есть тарифы никакие не подписывала. Она даже не поняла, что она взяла кредит», — рассказывает клиентка музыкальной школы Анжела Штейн.

Ее дочка — студентка. Она не работает, трудового стажа нет. Непонятно, как вообще банк одобрил кредит. Стали разбираться, изучили договор и обомлели. Кто-то написал в нем, что девушка получает зарплату в одной из телекоммуникационных компаний, что на самом деле не так.

Администраторы музыкальной школы якобы не стали скрывать, что хитрят намеренно, ведь таким образом больше шансов выбить клиенту одобрение по кредиту.

«В кредитном договоре указано, что она у меня работает в организации „Теле 2“ и получает зарплату 77 тысяч. На мой вопрос, откуда вообще эта информация и почему фальсифицируются данные, мне прямым текстом сказали, что такие ситуации бывают, что у них очень большой процент — 95% — неработающих или официально не оформленных, поэтому предлагают осуществить мечту через такие условия», — говорит Штейн.

Семья Штейн попыталась расторгнуть договор, но руководство студии якобы выдвинуло условие — пойдут на мировую только в том случае, если клиентка удалит негативные отзывы о музыкальной школе и откажется от претензий. Такой вариант девушку и ее мать не устроил, ведь жалобы есть и конкретные. Сначала сотрудники компании отказывались принимать заявление, а затем стали тянуть время и кормить обещаниями.

Почему на рассмотрение заявления требуется много времени — вопрос, на который так и не был получен ответ. Педагоги школы размахивали руками, а администратор всячески уходила от ответов.

Семья Штейн планирует пожаловаться в прокуратуру, а также обращаться в Следственный комитет, поскольку считает администраторов музыкальной школы аферистами.

«Никакой защиты против этих мошенников с точки зрения законодательства вы не получите, потому что требуется, если вы пытаетесь обратиться в суд, это доказать через экспертное заключение, что вы были не в своем уме, вас ввели в гипнотическое состояние. Я могу сказать, что иногда сама экспертиза стоит в десятки раз дороже, чем та сумма, на которую вы попали», — говорит адвокат Александр Толмачев.

А пока семья Штейн вынуждена платить кредит, который брать не хотела. Закрыть его досрочно не получится, ведь в таком случае, согласно договору, процентная ставка вырастет почти в три раза.