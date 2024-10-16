Тревожились даже Рокфеллеры: как президент США Картер чуть не развязал ядерную войну с СССР

Фото, видео: ТАСС/Benjamin E. "gene" Forte; 5-tv.ru

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В те годы Штаты разместили в Европе ракеты средней дальности, что являлось нарушением подписанных соглашений.

США в начале 1980-х готовили полномасштабную ядерную войну против нашей страны и, нарушая подписанные соглашения, разместили ракеты средней дальности в Европе.

Политика действующего тогда президента Джимми Картера вызывала серьезное недовольство даже в самих Соединенных Штатах. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные ФСБ. В докладной записке за подписью главы КГБ Андропова говорится, что ситуация тревожила даже Рокфеллеров, вложивших большие деньги в избирательную кампанию Картера. В этом представители бизнеса признавались в неофициальных беседах.

Недовольство нагнетанием военной истерии высказывали и политики, в том числе из демократической партии, которую представлял Картер.

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