Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Москва дорожит отношениями с Астаной.

Россия с уважением относится к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в БРИКС. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Относимся с уважением. Казахстан наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник. Мы дорожим нашими отношениями. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решения о формате своего участия в тех или иных организациях», — сказал он.

БРИКС, продолжил Песков, не представляет собой структуру, противоречащую природе ООН, которая является наиболее предпочтительной для Казахстана.

Помимо этого, в Казани все-таки ждут президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на форуме. По словам Пескова, участие лидера республики внесет значительный вклад в развитие регионального и международного сотрудничества.

Саммит стран БРИКС в Казани 2024 года пройдет с 22 по 24 октября. Эта организация способна стать основой нового более справедливого миропорядка. По количеству населения, по экономической мощи БРИКС уже является выразителем воли мирового большинства — в противовес «золотому миллиарду» западного мира.

Москве подтвердили свое участие в саммите лидеры десяти государств-участников БРИКС, и еще 22-х стран, заинтересованных в максимальном сотрудничестве с этой новой структурой, в том числе Куба.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле заявили об отсутствии изоляции России в мире. Так Песков прокомментировал большое количество гостей на предстоящем саммите БРИКС.