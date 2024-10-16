«Руки трясутся»: жена Курбана Омарова раскрыла пол их ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Супруги устроили гендер-пати, чтобы узнать, кто у них появится.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров устроил гендер-пати со своей новой женой Валерией, которая готовится стать мамой. Об этом пишет 7Дней.ru.

Освещать саму вечеринку Омаров и его молодая жена не стали, однако радостной новостью о том, кого именно они ждут, девушка все-таки поделилась в социальных сетях.

«Руки трясутся, ладошки потеют… Сынок, мы с папой очень ждем тебя», — написала Валерия.

Этот ребенок — третий малыш Омарова. От первой жены у него есть сын Омар, а от Бородиной — дочь Тиона.

Со своим старшим сыном Курбан видится довольно часто. Они ездят отдыхать и проводят достаточно времени вместе. А вот с Тионой бизнесмену не позволяет видеться Бородина.

Сама телеведущая утверждает, что Валерия разрушила их брак, поэтому она позволяет отцу встречаться с дочерью только на нейтральной территории. И без новой жены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина хочет уехать из России на осенне-зимний период.