В Непале эвакуировали тела погибших российских альпинистов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Несколько дней операцию не удавалось провести из-за непогоды.

Тела пяти погибших в Непале российских альпинистов удалось спустить со склона Дхаулагири. Вывезти останки ранее мешала непогода. Сейчас погибших везут в Катманду.

Трагедия произошла на прошлой неделе. Россияне отправилась покорять одну из самых сложных вершин мира. Группу организовала школа альпинизма из Санкт-Петербурга. Участников набрали из разных регионов. Все они были опытными спортсменами.

Причиной гибели людей, вероятно, стал сход так называемой «снежной доски» — это жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега. Шестой участник восхождения из-за плохого самочувствия в последний момент отказался от штурма вершины. И это спасло ему жизнь.