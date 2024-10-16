Израиль обстрелял один из самых известных библейских городов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кана — один из самых известных мест паломничества вне еврейского государства.

Израильские военные отчитались о новых успехах в Ливане: в Тель-Авиве рассказали, что за последние часы выпустили по территории своего северного соседа больше 140 ракет.

Под ударом оказался, в том числе один из самых известных библейских городов. В центре Каны прицельной бомбежке подверглись городские госпитали. Погибли, по данным местных властей, не меньше десяти человек, среди них — врачи.

Кана — один из самых известных мест паломничества вне территории Израиля. Согласно Библии, именно здесь Иисус сотворил одно из своих первых чудес и на брачном пиру превратил воду в вино. До начала войны там жили десять тысяч человек, сейчас осталось меньше половины населения. А ситуация в городе, в том числе гуманитарная, стремительно ухудшается.

Еще более ужасна она — в Газе, которая живет под бомбардировками Израиля уже больше года. Ситуация там вызвала беспокойство даже в Вашингтоне, где пообещали остановить военную помощь Тель-Авиву, если он срочно не предоставит возможность провозить в сектор Газа еду и медикаменты.

«Мы знаем, как Израиль умеет заботиться о соблюдении гуманитарного права, и мы уверены, что доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа можно в большем объеме, чем это происходит сейчас. Логистические и бюрократические препятствия можно преодолеть, и властям Израиля нужно это сделать. Надеюсь, они исполнят наши рекомендации, и тогда количество гуманитарной помощи в сектор Газа вырастет в разы», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В Госдепартаменте дали Нетаньяху месяц на налаживание поставок в регион, где сейчас царит настоящий голод.

А вот европейские лидеры настроены куда более воинственно. Премьер Италии призвала все государства мира не ждать, а последовать примеру ее страны и ввести жесткие санкции против Израиля. В то же время президент Франции напомнил Нетаньяху, что Израиль как государство был создан странами Запада, так что ему не стоит игнорировать требования стран Европы и международного права.

Пока же в Тель-Авиве только наращивают количество обстрелов сектора Газа. Только сегодня там якобы был убит командующий беспилотными силами ХАМАС.