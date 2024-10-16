«Не обратили бы внимания»: как «Ангел» нашел и спас Пичугина в Охотском море

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Экипаж траулера только вышел на промысел и почти сразу обнаружил выжившего.

Оранжевый жилет стал решающим фактором в нахождении лодки с выжившим после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаилом Пичугиным. Вместе с тем пароход «Ангел» после спасения мужчины почти сразу продолжил работу. Об этом 5-tv.ru сообщил судовой агент компании «Русс-Олимп», который принимал траулер в Магадане.

«На нас вчера утром вышел судовладелец с комментарием, что пароход идет в Магадан. Объяснили ситуацию, что они по пути нашли лодку с выжившим и идут сюда сдаваться», — пояснил он.

На швартовку «Ангела» приехали 20 человек, включая МЧС и медиков. Они сразу осмотрели выжившего Пичугина и уже спустя полчаса увезли его. Между тем капитан парохода поделился с судовым агентом и подробностями нахождения мужчины в Охотском море.

«Это судно — краболов. Они когда краболовки свои расставляют, у них там сверху оранжевый гриб, огромный такой. И когда они начали собирать все это дело, они обнаружили лодку, которую выживший там всеми возможными средствами пометил», — рассказал собеседник.

Причем «Ангел» вышел на промысел только 5 октября, успел погрузить 8,5 тонны краба и уже тогда обнаружил выжившего. Пичугин надел оранжевый жилет, а также пометил свою лодку этим цветом — это спасло ему жизнь.

«То есть, если бы не оранжевый цвет, которым выживший пометил лодку, они бы даже — не обратили на него внимания. А так да, только увидели, подплыли поближе, скинули ему веревку, подняли его на борт. Дали ему чуть-чуть воды, дали ему чуть-чуть бульона. Чтобы у него желудок не скрутило, они ему дали по чуть-чуть», — сказал судовой агент.

Выжившего после отмыли, выделили каюту для сна, дали прийти в себя — только потом начали расспрашивать. Вскоре пароход пришвартовали в порту Магадана, а затем «Ангел» почти сразу отправился на промысел.

Ранее 5-tv.ru писал, как сам выживший Михаил Пичугин рассказал о своем спасении в Охотском море потере двух близких людей.