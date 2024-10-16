Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гусейн Гасанова свыше 10 млн рублей

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

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Только в прошлом месяце он погасил долг перед ФНС, который был в 11 раз больше.

Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшей фирмы ООО «Банда» популярного блогера Гусейна Гасанова свыше десяти миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, суд первой инстанции полностью удовлетворил иск со стороны индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко. Речь идет о 9,9 миллиона рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг. Причем к ним добавляется также почти 120 тысяч рублей процентов.

Блогер был учредителем сразу четырех компаний, из которых к настоящему времени уже вышел. Гасанов значился участником ООО «Банда», которая занимается оказанием консультационных и информационных услуг.

Весной счета одной из этих компаний под названием ООО «Банда фудс» были заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС), так как блогер должен был налоговой более 150 миллионов рублей. Сейчас она находится в стадии ликвидации, указали в агентстве.

Сейчас блогер находится не в России. У него есть ряд обязанностей перед «зарубежными контрагентами». Как только с ними Гасанов разберется, тогда вернется в РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС на 112 миллионов рублей.