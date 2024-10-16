Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Российский исполнитель рассказал о своих знакомствах с зарубежными звездами.

Заслуженный артист России Дима Билан отказался от записи совместного трека с американской певицей Леди Гагой. Об этом исполнитель рассказал Super.ru.

Он признался, что знаком с многими зарубежными звездами, с некоторыми из них он хорошо общался и пел дуэтом.

«Со Снуп Догом знаком, с Рианной. Однажды курили с Эми Уайнхаус на лестнице бара. Записали дуэт с Нелли Фуртадо. А еще мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда еще Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история!» — вспомнил Билан.

А вот с рэпером P. Diddy, вокруг которого сейчас разгорается сексуальный скандал, артист никогда не встречался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан поддержал поиски истощенного леопарда в Приморье. Узнав о случившемся, он в кратчайшие сроки организовал покупку необходимой аппаратуры.

Техника уже доставлена в национальный парк из Москвы. Это позволит эффективней искать животное, а тепловизор позволит продолжать поиски во время сумерек и в условиях ограниченной видимости.