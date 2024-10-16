Должно помочь: банки могут запустить сервис «второй руки»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Подтверждение операции предлагается распространить и на снятие наличных.

В России разрабатывают новый инструмент защиты пенсионеров от мошенников. Как пишут «Известия», уже этой осенью в банках может появиться «сервис второй руки» — клиенты смогут согласовывать денежные переводы с родственниками и доверенными лицами.

Ко второму чтению депутаты подготовили существенные поправки. Так, в нынешнем варианте документа сервис «второй руки» не распространяется на получение кредитов, операции через СБП и на снятие наличных. При этом в ЦБ и Госдуме «Известиям» подчеркнули: подтверждение операций важно во всех случаях.

Остается непонятным и механизм определения доверенного лица. Самый главный вопрос — должен ли этот человек обязательно быть клиентом того же банка или нет.

Ранее 5-tv.ru писал, как не стать жертвой мошенников при оплате услуг ЖКХ. В первую очередь, насторожиться стоит, если квитанция пришла от имени неизвестной организации. В таком случае ее необходимо проверить на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).