Дана Борисова едва не умерла из-за зависимости: «Соединяла вещества и алкоголь»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая заявила, что полностью принимает свою болезнь и объяснила, зачем рассказала о проблемах с наркотиками.

Телеведущая Дана Борисова столкнулась с тяжелой зависимостью — от наркотиков, алкоголя и медпрепаратов — и теперь снова трезва.

Как рассказала звезда изданию Womanhit, проблему невозможно было скрыть, потому что с поиском реабилитационного центра помогали знаменитые коллеги, финансировали реабилитацию, а сюжеты об этом показывали в своих телешоу. Но и это она считает незначительной жертвой, ведь главное — результат. Кроме того, ее пример помог многим по-другому взглянуть на собственную жизнь и заняться здоровьем.

Борисова отметила, что восстанавливалась в клинике восемь месяцев, она не злоупотребляет уже семь месяцев без срывов. Прежде телеведущая уже бывала в наркологических клиниках, где лечат медикаментами. На этот раз коллеги поместили ее в реабилитационный центр, пребывание в котором стоит 280 тысяч рублей в месяц. Методика группового выздоровления оказалась эффективной.

«Конечно, со временем воспоминания становятся более смутными, но в целом я все равно хорошо помню те ужасные обстоятельства, в которых я жила. У меня стаж зависимости был очень большой. Я была зависима от алкоголя десять лет, а за три года до реабилитации добавилась еще и наркомания. Но, как ни странно, у меня настолько полное принятие своего заболевания, что я вполне спокойно вспоминаю те годы», — поделилась Борисова.

Теледива также подчеркнула важность правильного поведения родственников наркозависимых людей. Бывает и так, что именно семья мешает выздоровлению. Одни закрывают глаза на проблему, другие, наоборот, слишком активны в своей помощи, и жизнь всех участников превращается в непрекращающийся конфликт. Поэтому близким необходимо получать ценные знания о грамотной поддержке.

В рехабе Борисовой рассказали, что 80% срывов происходит из-за проблем в отношениях с родными. Но не только в этом опасность. Она не сомневается, что была очень близка к смерти, потому что совершенно не щадила свой организм. В последние годы она страдала аптечной зависимостью, смешивала множество разных препаратов, спиртное, запрещенные вещества.

«Я соединяла все вещества и алкоголь. То, что я вообще ложилась спать с такой смесью в организме и как-то утром просыпалась — это, конечно, чудо расчудесное», — признала звезда.

По мнению Даны Борисовой, алкоголизм и наркомания — это не поголовная болезнь знаменитостей и представителей шоу-бизнеса. Риск оказаться в этой яме с бутылкой, таблеткой или шприцем висит над каждым. Стереотип о творческих людях, которым надо «снимать стресс», возможно, неслучаен, но трудный выбор приходится делать не только им.

Ранее, писал 5-tv.ru, ведущая раскрыла подробности опасного похудения с помощью таблеток.