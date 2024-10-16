Российские летчики помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как российские летчики помешали ротации подразделений ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/ Минобороны РФ; 5-tv.ru
Пехота и бронетехника боевиков были уничтожены.
Экипажи Су-25 сорвали запланированную смену состава подразделений ВСУ в Курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
По докладам разведки, и личный состав, и бронированная техника неприятеля были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.