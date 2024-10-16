Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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По сообщению губернатора, пострадавших нет.

В результате атаки беспилотника ВСУ в станице Марьянской в Краснодарском крае был поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Еще одна попытка террористической атаки киевского режима. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно пострадавших нет», — написал губернатор.

Ситуация держится под контролем. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий атаки и помощи пострадавшим жителям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Российские военные уничтожили американский БТР Stryker в Курской области.