«Один из сценариев»: что грозит блогеру Косенко, который объявлен в розыск

двокат Антоненко: дело против Косенко может быть приостановлено на время розыска

Фото: Instagram*/sergey_kosenko

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В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.

Уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко может быть приостановлено из-за того, что он не живет в России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат Илья Антоненко.

В отношении Косенко было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Позже стало известно, что МВД РФ объявило его в розыск. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Факт отсутствия подозреваемого на территории РФ не препятствует проведению следственными органами различных мероприятий в рамках расследования дела, которые возможны в отсутствие такого лица. В дальнейшем уголовное дело может быть приостановлено за розыском лица, как один из сценариев», — отмечает Антоненко.

Скандал вокруг блогера разгорелся после опубликованного видео, где он бросает в сугроб своего двухмесячного сына. После публикации пользователи начали негативно высказаться в адрес родителей. Косенко начал оправдываться, что это не сын, а кукла, не снег, а монтаж. В итоге видео удалили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал более 206 миллионов рублей на счетах блогера Сергея Косенко.

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