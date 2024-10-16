Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля бизнесмена

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В результате инцидента пострадало трое людей. В том числе шестилетний ребенок.

Задержали подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет столицы в своем Telegram-канале.

«Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов, установлен и задержан предполагаемый подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы. На причастность проверяется 50-летний житель Москвы», — уточняет ведомство.

Напомним, что три человека, в том числе шестилетний ребенок, пострадали после взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Ребенку рассекло голову, водитель машины получил открытый перелом руки, у другого пассажира — осколочное ранение бедра. Всех пострадавших госпитализировали.

Предположительно, причиной инцидента стала детонация самодельной взрывчатки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, про подрыв машины бизнесмена в Москве. Экстренные службы проверили местность на наличие других взрывных устройств, в том числе расположенные рядом мусорные контейнеры. Предполагалось, что преступник мог выбросить неиспользованные фрагменты устройства туда.