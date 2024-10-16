Весла, второй мотор и радиобуй могли бы помочь спасенному в Охотском море мужчине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Эксперты назвали условия безопасного плавания в море.

Семь дней без воды и 50 без еды — это максимальные сроки выживания, которые называют ученые. Мужчина, которого 15 октября спасли в Охотском море, провел в воде 66 суток.

Да, действительно, у него были небольшие запасы. Кроме того, известны случаи и более длительных путешествий. То есть, шансы на спасение, даже несмотря на все сложности, были вполне реальные. А вот ошибок было допущено очень много, начиная с того, что туристы просто не смогли оценить сложность этой поездки.

«Чтобы путешествовать в Арктике, на Дальнем Востоке нужен катамаран парусный, моторно-парусный и, конечно, должны быть весла в лодке. Все-таки ты на веслах можешь догрести до любой точки худо-бедно. Мой товарищ Федор Конюхов на огромные расстояния перемещается на весельной лодке. Поэтому если это не совсем против ветра — хотя, видимо, был ветер отжимной, так называемый, который шел от берега и их отгонял — но даже при таком ветре можно было галсами на веслах вырулить», — говорит Леонид Круглов, член Русского географического общества.

«Обычно берут два мотора — обычный и маленький — либо идут двумя лодками. Самый простой способ — иметь с собой телефон спутниковой связи либо маяк, либо радиобуй. Что-то случилось — позвонил, определил координаты, с помощью обычного смартфона это спокойно можно сделать», — отмечает Михаил Ярин, инструктор-проводник.

Еще один важный момент. В общей сложности спасатели около месяца искали пропавших. Район, где велась операция, это практически вся акватория Охотского моря, площадь около миллиона квадратных километров. Тут лодка, это даже меньше, чем иголка в стоге сена. Кроме того, район, конечно, разбили на квадраты, но там достаточно сильные течения, причем некоторые круговые. Поэтому пока с вертолета осматривают один квадрат, лодку относит дальше. Шансов обнаружить такую мелкую посудину крайне мало.

Ранее 5-tv.ru писал: бывшая жена спасенного рассказала, что он выживал за счет дождя, лапши и рыбы.