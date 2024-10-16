Люксовая обновка: Ляйсан Утяшева выгуляла сумку, которая стоит миллионы
Гимнастка Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой за три миллиона рублей
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Аксессуар стоит почти три миллиона рублей.
Гимнастка Ляйсан Утяшева в своих соцсетях похвасталась новой сумкой, которая стоит почти три миллиона рублей.
Гимнастка Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой Hermès Birkin.
Телеведущая сняла себя в зеркало. На кадре она позирует в шикарной белой шубе, топе того же оттенка, серых джинсах и ярко-красной сумкой, в которой легко угадывается модель Birkin от Hermes.
Одна из старейших французских марок обладает уникальной историей и технологией производства изделий. Отсюда и... цена. Фурнитура аксессуаров покрыта настоящими драгоценными металлами, а конструкция сумки разработана так, чтобы она могла минимально весить при оптимальных габаритах.
Похоже, все это пришлось Утяшевой явно по душе. Она с малых лет занималась профессиональным спортом, получила многочисленные награды, а после стала успешной телеведущей. Проще говоря, может себе позволить.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото с дочерью.
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