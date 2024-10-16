Неожиданное признание: Бородина мечтает уехать из России
Ксения Бородина мечтает уехать в теплые страны на зиму
Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко
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Телеведущая назвала причину своего желания.
Телеведущая Ксения Бородина хочет уехать из России на осенне-зимний период. Своим желанием она поделилась в личном блоге в Instagram*.
«У меня прямо мечта — улетать с октября по апрель в жаркие страны, как же мне холодно», — выражает недовольство звезда проекта "Дом-2"
Все, что присуще наступившему времени года и последующей зиме, воспринимается Бородиной отрицательно. Телеведущая утверждает, что дождь, снег и отсутствие на небе солнца плохо сказываются на ней.
Однако покинуть холодную Россию Бородиной не дают обстоятельства. У знаменитости слишком много обязательств и большая занятость на работе. К тому же, Ксения не может оставить детей или взять их с собой на столь длительный срок. Дочери телеведущей 14-летняя Маруся и семилетняя Теона должны оставаться в стране, они ведь ходят в школу.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, о том, что Ксения Бородина выложила фото с бывшем мужем Бузовой.