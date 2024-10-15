Спасенный в Охотском море мужчина выживал за счет дождя, лапши и рыбы

Спасенный в Охотском море мужчина два месяца выживал за счет дождя и рыбы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Путешественник специально купил лодку ради злополучной поездки.

Спасенный в Охотском море после двух месяцев дрейфа на лодке Михаил Пичугин выжил благодаря дождевой воде, лапше и выловленной в море рыбе. Об этом 5-tv.ru рассказала бывшая жена мужчины Екатерина Аксенова.

«Говорят, что пил воду дождевую, доширак был с собой, как-то заваривали», — делится бывшая жена выжившего.

Аксенова также рассказала, что путешествие не было спонтанным. Мужчины готовились к нему около года. Пичугин специально ради этого купил лодку и мотор. Екатерина подметила, что водное судно было надежным.

Причина возникновения проблемы с передвижением на данный момент неизвестна. Вероятнее всего сбой дал мотор. В тех краях невозможно позвонить по обычной сотовой связи, она не ловит. Из-за этого у семьи не было возможности позвать на помощь.

Пичугин находится в реанимации. Его состояние изначально оценили, как тяжелое, но позже перевели в категорию «удовлетворительного». Он пока не выходил на связь с родственниками из-за запрета врачей. Они считают, что чудом выжившему моряку требуется полный покой для восстановления сил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасали косаток, застрявших в лимане на Камчатке.