Три сценария: эксперт спрогнозировал развитие ситуации на рынке недвижимости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Большинство россиян сегодня не могут позволить себе приобрести жилье.

Ситуация на российском рынке недвижимости может продолжить развиваться по трем возможным сценариям: от негативного до позитивного. О них директор по ипотечным продажам и внедрению фининструментов ГК «А101» Рустам Азизов рассказал в беседе с URA.RU.

Сперва Азизов обрисовал текущую ситуация на рынке. Если пару лет назад россиянин могут купить квартиру за 12 миллионов по ставке 6% и отдавать ежемесячно около 60 тысяч рублей, то теперь при ставке 21% он будет платить 180 тысяч рублей. При этом на погашение самого долга от этой суммы будет уходить лишь 2,5 тысячи, а итоговая переплата составит более 33 миллионов рублей.

По словам эксперта, негативный сценарий заключается в том, что ключевая ставка Центробанка продолжит расти. И это при том, что уже сегодня подавляющая часть россиян не может позволить себе приобрести жилье в ипотеку.

«Сейчас ипотечные ставки настолько высоки, что ни один кредит фактически не может быть выдан без нарушения верхней границы ПСК (полная стоимость кредита — Прим. ред.). Зато стоимость квартиры в ПСК не входит, и ее удорожание позволяет банкам все же снизить ставку буквально на несколько процентов, чтобы выполнить требования ЦБ. И это хорошо для всех, кроме покупателей», — подчеркнул аналитик.

В качестве нейтрального варианта Азизов описал ситуацию, при которой ипотечный рынок со временем начнет успокаиваться, а в 2025 году ключевая ставка пойдет на постепенное снижение.

Позитивным исходом из текущей ситуации эксперт считает введение адресных ипотечных программ вроде «Молодежной ипотеки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки.