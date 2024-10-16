Российские подростки мечтают стать не космонавтами, а курьерами

Фото: 5-tv.ru

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Многие современные дети стремятся лишь к быстрому заработку.

Недавний социологический опрос дал неожиданные результаты: многие школьники не хотят строить карьеру, а собираются работать курьерами и барменами. О том, почему подростки не спешат осваивать престижные профессии, и как их перенаправить, рассказала изданию KP.RU, руководитель по экспертно-методической работе Фонда гуманитарных проектов, кандидат педагогических наук Мария Чередилина.

«Выбрать профессию молодым людям нередко мешают иллюзии — о мире и о себе. Развеять их могут помочь взрослые», — поясняет Мария.

Дети аргументируют свой выбор свободным графиком и быстрым заработком. При этом молодое поколение отказывается замечать очевидные минусы, вроде большой физической нагрузки и отсутствия перспектив роста.

По словам эксперта, школьники слишком мало знают о том, какие профессии существуют, как их освоить и чем именно предстоит заниматься, попав в ту или иную сферу. Плюс большое влияние на восприятие различных видов деятельности оказывают фильмы и сериалы. Они создают определенный образ в голове ребенка — как отрицательный, так и положительный.

«Подросток может думать, что стать кем-то очень легко. Или, наоборот, что он никогда не станет тем же айтишником, пилотом самолета, спортсменом…» —говорит Чередилина.

Педагог считает, что важно дать возможность школьнику узнать как можно больше о различных сферах деятельности. Для этого есть множество путей. Например, федеральный проект профориентации «Билет в будущее». Благодаря ему подростки могут из первых рук узнать о профессии, посетив работодателя и поговорив с человеком из интересующей его области. Или внеурочный курс «Россия, мои горизонты». Этот проект от Фонда гуманитарных наук может предоставить детям подробную разъяснительную информацию о профессии и ее востребованности на рынке труда.

И конечно, их взрослое окружение не должно забывать о своем влиянии на подростков. Важно не терять связь с ребенком, отвечать на его вопросы, подавать пример. Рассказывать о своем виде деятельности, либо помочь подобрать ту сферу, которая подойдет именно ему.

«Классическая формула выбора — „хочу, могу, надо“. Мы анализируем: „хочу“ — это мои желания, мечты, интересы. „Могу“ — способности, склонности, успешность — где я хорош. „Надо“ — то, за что платят деньги и есть рабочие места. Считается, что на стыке этих трех сфер есть общая область — так сказать, идеальная профессия», — заключила Мария Чередилина.

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