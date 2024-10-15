«Восстанавливается»: супруга Ливанова о его состоянии после госпитализации
Супруга Ливанова подтвердила, что артист находится дома и идет на поправку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Alex Kazakov
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Артисту выписали лекарства и составили план лечения в домашних условиях.
Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена подтвердила, что он находится дома и идет на поправку. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
«Да, Василий Борисович дома, восстанавливается. Все идет хорошо, как следует», — уточнила Елена Ливанова.
Прогноз, с которым артиста отправили на амбулаторное лечение, его супруга не уточнила, однако объяснила, что ему назначили лекарства и план лечения.
Еще в сентябре Василия Ливанова госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, 8 октября сообщили, что его состояние ухудшилось, а 11 числа стало известно, что артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.
К счастью, Василию Ливанову стало лучше и врачи отпустили его домой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесший операцию Ливанов остается в тяжелом состоянии, у него загноилась послеоперационная рана. Тогда источник уточнял, что артист дышит сам, однако ход его лечения осложняется множеством хронических заболеваний.