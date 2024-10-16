Следующей возможности не будет: когда можно увидеть «Великую комету»

Комету Цзыцзиньшань можно будет увидеть с 14 по 20 октября

Фото: 5-tv.ru

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В следующий раз она появится только через 26 тысяч лет.

В октябре на рекордно близком за последние 80 тысяч лет от Земли расстоянии пролетит комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую прозвали «Великой кометой». Полюбоваться ей можно будет до 20 октября. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Лучше всего для наблюдения за кометой выбрать время после заката, ориентируясь на созвездия Дева и Весы. Необходимо, чтобы место находилось дальше от фонарей и другого искусственного освещения.

Увидеть явление невооруженным глазом люди смогут с 14 по 20 октября. Однако ее яркость будет постепенно снижаться. С 20 по 31 октября наблюдать за кометой получится только через бинокль или телескоп.

В ноябре она поднимется выше в Северном полушарии. В декабре Цзыцзиньшань начнет приближаться к Солнцу и ее будет не видно в Южном полушарии. Вернется комета только через 26 тысяч лет.

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