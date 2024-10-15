Козочка Самойловой и Джигана научилась давать лапу

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

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Эту команду она выполняет, чтобы получить в награду вареную капусту брокколи.

Козочка, которую рэпер Джиган подарил своей жене Оксане Самойловой, научилась давать лапу. Видеороликом с чудо-козой блогер поделилась в своих социальных сетях.

На прошлой неделе Самойлова рассказала, что ее муж вручил ей подарок, о котором она давно мечтала — Джиган преподнес жене живую козу. Животное назвали Мими, теперь она живет в шикарном особняке, ее катают на машине и наряжают в шикарные курточки. Пользователи сети шутят, что козе несказанно повезло.

На днях Самойлова шокировала подписчиков, рассказав, что Мими спит с ней и супругом в одной постели. В доказательство она прикрепила видео, на котором Джиган ласково гладит козочку по голове, пока она нежится на простынях.

Сегодня же подписчиков блогера ждала новая сенсация — Мими научилась давать лапу. Причем выполняет она эту команду, чтобы получить вареную капусту брокколи из рук хозяйки.

«Что мы с тобой через полгода будем делать, разговаривать», — шутливо спрашивает у козы Самойлова на видеоролике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова купила для своей козы кардиган за 79 тысяч рублей.

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