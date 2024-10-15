Сумма выплат по материнскому капиталу вырастет в два раза

Депутат Бессараб рассказала об увеличении выплат маткапитала в два раза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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За первого ребенка молодые родители получат на 46 тысяч рублей больше, чем раньше.

Выплаты по материнскому капиталу в 2025 году увеличатся в два раза по сравнению с 2023 годом. Об этом изданию Lenta.ru рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Если сравнивать с 2024 годом, то сумма возрастет в 1,4 раза.

За первого ребенка молодые родители получат на 46 тысяч рублей больше, чем раньше. За второго малыша цифра увеличиться на 61 тысячу.

«С учетом санкций, думаю, Россия с честью выполняет свои обязательства. Но, конечно, хочется больше. Будем работать дальше», — прокомментировала Бессараб.

По словам депутата, в следующем году около 11 миллионов человек получат пособия по нетрудоспособности по беременности. Кроме того, в России есть семьи с детьми, претендующие на выплату размером от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка. Бессараб утверждает, что увеличение суммы таких пособий происходит регулярно.

«Конечно, хочется обеспечить все семьи с детьми соответствующим уровнем выплат, поэтому мы пытаемся сбалансировать все пособия», — заверила политик.

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