Из тюрьмы вышел криминальный авторитет Андрей Кочуйков

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Его встречали на автомобилях премиум-класса, а провожать вышел лично священник колонии.

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, вышел из тюрьмы. За вымогательство он отсидел в колонии почти 9 лет. И судя по размаху, с которым встречали Итальянца — за время отбывания срока он не потерял свой статус. Однако теперь за высокое положение в криминальном мире Кочуйков вновь рискует оказаться за решеткой. Первые кадры его выхода на свободу — в материале Михаила Емелин.

Шесть утра, еще сумерки. Кортеж черных, наглухо затонированных «Мерседесов» представительского класса паркуются аккурат к подъему заключенных. Из машин вышли крепкие парни в пальто и белых рубашках. Секьюрити встали у входа в колонию, встречая криминального авторитета Андрея Кочуйкова, словно VIP-персону.

Андрей Кочуйков, известный по прозвищу Итальянец, опираясь на трость и хромая на правую ногу, молча направился в сторону одной из иномарок. Там его уже поджидал священнослужитель местного храма, который специально приехал рано утром в колонию, желая лично попрощаться со своим послушником.

Итальянец отсидел за решеткой почти девять лет за вымогательство. В 2015 году он заявился с группой рэкетиров в один из столичных ресторанов и стал требовать у владелицы дань — восемь миллионов рублей. Предъявили ультиматум — либо деньги, либо заведение уходит под управление криминального авторитета Захария Калашова.

«Была прямая угроза мне, моей семье, что со мной расправятся, что меня вывезут в багажнике, зарежут, если я не подпишу какие-то документы», — рассказала потерпевшая Жанна Ким.

Ресторатор позвала подмогу — бывших силовиков. Но договориться не получилось — оппоненты достали оружие.

Погибли два человека, еще семеро пострадали. Ранения получил и сам Кочуйков. Врачи спасли Итальянца, но он остался хромым навсегда. Впрочем, это не мешало ему даже в суде чувствовать себя хозяином положения.

«Из-за одного человека, смотрите, сколько народу сидит. Кто-то виноват, кто-то не виноват», — сказал Итальянец.

В тот роковой день Итальянец якобы пришел от имени Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой. В открытых источниках Кочуйкова даже называли его правой рукой. Поэтому неудивительно, что криминальный авторитет попытался вытащить из СИЗО своего соратника.

Не получилось. Взятка в миллион долларов привела к громкому коррупционному скандалу и арестам высокопоставленных силовиков, а сам Шакро, которого тогда называли наследником криминального авторитета Деда Хасана, отправился вслед за Итальянцем — за решетку.

«Ваше положение в преступном мире?» — спросили следователи у Калашова.

«Не буду перед камерой ничего говорить, шоу тут не разыгрывайте», — ответил тот.

Шакро провел в колонии строгого режима почти шесть лет. Вышел на свободу гораздо раньше — из-за проблем со зрением. Итальянец же отсидел от звонка до звонка.

Андрей Кочуйков не раз пытался добиться досрочного освобождения, но безуспешно. Суд отказывал в ходатайстве. Вероятно, одной из причин стало проблемное поведение заключенного. В частности, в прошлом году условия его содержания стали строже, Кочуйкова признали злостным нарушителем и даже отправляли в штрафной изолятор.

В ближайшее время Кочуйков обязан явиться к участковому. В отношении Итальянца должны установить административный надзор.

Журналисты попытались узнать у криминального авторитета планы на ближайшее будущее, но он почему-то игнорировал все вопросы, а секьюрити не подпускали к бывшему заключенному. Кочуйков сел на заднее сиденье немецкой иномарки, после чего кортеж уехал в сторону столицы. Судя по серьезной охране и премиальным автомобилям, Итальянец может себе позволить жить на широкую ногу.