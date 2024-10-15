Еврокомиссия предлагает ЕС повысить визовые требования в отношении россиян

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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В Нидерландах требуют исключить Венгрию из Шенгенской зоны за то, что она пускает граждан РФ.

Запад уже не знает, как еще перейти дорогу Москве. Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что Евросоюз должен значительно усложнить выдачу виз для граждан России и Белоруссии. Якобы они представляют угрозу для стран старого света. Новшества в этом вопросе обещают озвучить к концу года. Коснуться все это может и Венгрии, которая в открытую выступает против Брюсселя и активно выдает визы россиянам. Дошло до того, что в Нидерландах сегодня призвали вообще исключить Будапешт из Шенгенской зоны…

Ранее 5-tv.ru писал, что на Шри-Ланку с 1 октября можно попасть без виз.

Прямые авиарейсы из Москвы в Коломбо сегодня доступны. Хотя еще в 2023 году такой возможности не было: туристам приходилось делать пересадки, например, в Кувейте, городах ОАЭ. Стоимость билета в одну сторону по состоянию на сегодня начинается примерно от 22 тысяч рублей, хотя чаще ценник приближен к 30 тысячам рублей. Всего лететь из Москвы прямым рейсом примерно 8,5 часов. С пересадкой это время увеличится до 13 часов.