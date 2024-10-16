Спасенный в Охотском море мужчина сохранил тела погибших родственников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Моряк находится в Магаданской областной больнице.

Новые детали шокирующей истории с Камчатки. Мужчина, который два месяца провел в Охотском море и выжил, сейчас в реанимации. Он сильно истощен, потерял половину веса. Его спасение уже называют чудом. Дрейфующий катамаран случайно заметили рыбаки судна «Ангел». Остальные члены экипажа — это брат и племянник — погибли. После пережитого — спасенного ждет работа с психологами. Как ему удалось продержаться — расскажет корреспондент «Известий» Денис Молчанов

Территория Магаданской областной больницы. Первые кадры выжившего Михаила Пичугина, сделанные на суше. Он закрывает лицо капюшоном — то ли прячется от дождя, то ли от внимания журналистов. Хорошо видно, что даже малейшие движения руками даются ему очень непросто.

Мужчину отправили в палату интенсивной терапии. Состояние мужчины, который 66 дней дрейфовал на резиновой лодке в Охотском море тяжелое, но стабильное.

Уже сейчас понятно — у выжившего серьезное истощение и обезвоживание. Врачи пока осторожны в прогнозах.

По словам специалистов, мужчине очень повезло — угрозы жизни Михаила Пичугина нет.

«Здесь стандартно при поступлении идет обследование органов грудной клетки, измерение давления, мониторирование, кардиограммы снимаются, то есть, полный спектр анализов. Мы сейчас степень обезвоживания точно установить не можем, пока не будут проведены исследования и анализы», — заявил врио главврача Магаданской областной больницы Юрий Литнев.

За время дрейфа в Охотском море 46-летний Михаил Пичугин потерял около 50 килограммов. Самые первые кадры его спасения: он истощен, обессилен, с трудом ему удается схватить брошенный канат.

Катамаран с потерявшимся туристом обнаружили рыбаки судна с символическим названием «Ангел». Они не сразу поняли, что на горизонте лодка с человеком. Сначала решили, что это буй. Но когда включили прожектор…

Михаил еще летом вместе с братом, который решил взять с собой сына, договорились отправиться в путешествие на Шантарские острова. Хотели посмотреть китов. За штурвалом был именно Михаил — у него есть морские права. Маршрут был проработан до деталей.

«Мы с ним обсушились, зарядили телефоны, навигацию, лодки подкачали. Все в порядок привели, переоделись. Я еще Илюшке, который погиб, вещи свои отдал, пуловер, шапку теплую, потому что прохладно на Охотском море, а он налегке собрался», — рассказал друг Михаила Пичугина Денис.

От мыса Перовского к побережью одного из сел на Сахалине, где Михаил работал вахтовиком, всего-то 140 километров. Это несколько часов пути, но на связь с близкими и родными путешественники больше так и не вышли. По всей видимости, на катамаране сломался двигатель. И эта небольшая экспедиция обернулась кошмаром. Они не брали с собой много еды и воды. Немногое из того, что могло помочь путешественникам, это дождь — единственный шанс пополнить запасы питьевой воды. Но выжить в таких экстремальных условиях удалось лишь одному Михаилу.

«Это уникальная история. Такие истории происходят. Редко, конечно, но они являются очень резонансными. Обычные люди в течение двух недель уже погибают. Несмотря на то что вокруг очень много воды, ты находишься в море, питьевой воды нет. Если же идет дождь, то можно собирать воду. Если есть какие-то снасти, можно попытаться поймать рыбу. Но это все тоже не так легко делается», — рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

Активные поиски начались, когда связи с судном не было уже в течение нескольких дней. Лодку за это время уже отнесло далеко в открытое море. Ее искали спасатели МЧС нескольких регионов, помогали даже японцы. Но когда спустя пару недель никого не нашли, поиски и патрулирование свернули — надежды не осталось.

«Девятого числа должны были плыть обратно на Сахалин. Отплыли. И на связь больше не выходили. И вот вчера следователь позвонила в восемь вечера, сказала, что судно их нашли. Ну и вот, что Михаил живой — один из троих», — заявила бывшая жена Михаила Екатерина.

Тела погибших родственников Михаил сохранил. Их во время спасения тоже подняли на борт «Ангела». По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Детали двухмесячного дрейфа сейчас выясняют правоохранители.