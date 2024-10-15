Путин передал во временное госуправление компании холдинга «Главпродукт»

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Группа компаний производит более 500 наименований российских консервов.

Глава Российской Федерации Владимир Путин передал во временное государственное управления компании холдинга «Главпродукт». Об этом сообщается в подписанном президентом указе, который опубликован на официальном портале правовых актов.

Владельцем «Главпродукта» является американская компания Universal Beverage Company. На территории РФ группа компаний выступает первым производителем мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Таким образом, под управления Росимущества перешли российские Балтийский консервный завод и ООО «Объединенные консервные заводы».

Сегодня «Главпродукт» производит более 500 наименований различных консервов.

Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщает, что Владимир Путин провел встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Президент заявил, что компания не только укрепила свои позиции, но и обозначила заделы на будущее.