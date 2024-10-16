Готовь почву осенью: как подготовить огород к следующему сезону

Фото: 5-tv.ru

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В первую очередь стоит обработать землю от вредителей и паразитов.

Правильная подготовка почвы осенью поможет добиться хорошего урожая в следующем сезоне. Как правильно это делать, изданию aif.ru рассказала садовод Светлана Краснолуцкая.

В первую очередь стоит обработать землю от вредителей и паразитов. По словам специалиста, препараты лучше использовать при температуре не ниже пяти градусов, иначе полезные микроорганизмы погибают, и нужного эффекта не будет. Поэтому, в слишком холодную погоду делать это не стоит, отложив все манипуляции до весны.

Чтобы в почве размножались полезные грибы, Краснолуцкая рекомендует вырыть несколько канав глубиной около 30 сантиметров, и выложить на дно солому или перегной. Сверху канавы нужно залить смесью триходермы, которая является своеобразным естественным ядом для вредителей, а позже засыпать все землей. Это станет профилактикой для болезней почвы, в том числе — гнили и фитофтороза.

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