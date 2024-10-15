Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Он указал, что сегодня дрожжи в РФ поставляются из других стран, хотя раньше они всегда были собственного производства.

По решению президента России Владимира Путина и губернатора Краснодарского края Виньямина Кондратьева в регионе запущен пилотный проект, позволяющий исследовать климат и почву питомников виноделия. Об этом рассказал глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на полях Российского винодельческого форума.

Он отметил, что за несколько десятилетий собираются карты климата и почвенных исследований. Также строится 3D терруар, который указывает, где и какой виноград находится.

Вместе с тем Ковальчук подчеркнул, что раньше в России всегда были свои дрожжи. Теперь же этот продукт поставляется в страну из-за рубежа.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Кроме того, в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком Ковальчук заявил, что для возрождения виноделия в России, прежде всего, нужно изучить советские разработки. Также следует проработать общий подход к производству.

«Это же все в Советском Союзе было, надо поднять все эти базы данных. <…> Главное — должна быть системность в действиях», — подчеркнул он.

Еще в августе Ковальчук рассказал о методике определения виноградопригодности земель в Краснодарском крае. По его словам, в течение минувших десяти лет площадь виноградников увеличилась, в регионе открываются новые винодельни и рестораны, а качество вина постоянно растет.

Тогда же Ковальчук анонсировал запуски пилотного проекта по оценке терруаров. Для его реализации будут изучены участки в Анапе, Новороссийске, Крымском, Темрюкском и других районах. Ученые исследуют состав почвы, влияние на него климатических и погодных условий за последние 50 лет. В 2026 году создадут почвенно-климатические карты терруаров Кубани.

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