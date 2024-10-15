Мэрия эстонского Таллина переименует Московский бульвар

Фото: www.globallookpress.com/Michael Szönyi

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Такое название участка дороги в районе Ласнамяэ просуществовало почти 40 лет.

Мэрия эстонского города Таллин решила переименовать Московский бульвар в Сааремааский. Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Эстонии (ERR).

«Переименование бульвара является одним из примеров того, как в нашем общественном городском пространстве мы выражаем поддержку свободному и демократическому обществу. Кроме того, использование единого географического названия упрощает передвижение по всему участку дороги», — заявила вице-мэр Таллина Мадле Липпус.

Городские власти 15 октября официально признали недействительным название, просуществовавшее почти 40 лет. Такое наименование было присвоено участку дороги в районе Ласнамяэ в 1986 году. Отрезок длиной 250 метров прежде назывался Московским бульваром, при этом остальные 1,2 тысячи метров — Сааремским. Теперь этот участок дороги будет именоваться Сааремским бульваром.

В мае между Эстонией и Россией был скандал из-за буев. Эстонские власти поставили буи без согласования с РФ. Стоит отметить, что эстонские пограничники в апреле 2023 года поднимали вопрос установки 253 буев на Нарве. Однако Россия отказала. В частности, она не согласилась с установкой 125 буев, которые находились бы на ее территории.

Таллин это не остановило, поэтому 13 мая в нижнем течении Нарвы появились 50 буев, 26 из которых не были согласованы с Москвой и нарушали границу. Через четыре дня при совместной проверке помощниками пограничных представителей было выявлено, что эстонское судно пересекло границу во время монтирования буев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таллин и Хельсинки хотят заблокировать Финский залив для ВМФ РФ. Военные двух стран наращивают сотрудничество в области морской обороны.