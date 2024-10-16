«Как любовь, только без постели»: Байрамов о том, что для него значит дружба

Стилист Байрамов считает, что дружба — это воплощение любви, только без постели

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Стилист очень ценит людей, которые близки ему по духу.

Дружба — это воплощение любви, только без постели. Об этом рассказал звездный стилист Омар Байрамов корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Кореша».

«Дружба — это воплощение любви, только без постели, как бы это грубо ни звучало. То есть когда ты с человеком дружишь, ты посвящаешь ему время, душу, ты ему доверяешь, готов прийти на помощь. Ты готов сделать все что угодно ради этого человека, кроме интимной составляющей», — говорит он.

Стилист говорит, что его друзья обладают очень важными качествами в дружбе. Прежде всего, речь идет об умении принимать друзей такими, какие они есть. И, конечно же, поддержка, потому что без поддержки нет дружбы, говорит он.

Байрамов также добавил, что дружба с человеком — это духовная связь, когда вам просто интересно быть вместе. Но, при этом, даже пройденные вместе испытания, заверяет стилист, для него не всегда становились достаточно проверкой дружбы на прочность.

«У меня были такие ситуации: мы проходили огонь, воду и медные трубы, а на какой-то ерунде люди…проявлялись», — говорит с сожалением стилист.

Байрамов признался, что обычно для него часто некой проверкой дружбы становятся совместные поездки куда-либо. Как правило, после подобных путешествий он либо расстается с человеком, либо они становятся очень близки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стилист Байрамов рассказал о своем ощущении моды. Выбирая наряд, необходимо, прежде всего, чувствовать себя в нем комфортно.