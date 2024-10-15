«Летальный исход неизбежен»: дети все чаще попадают в больницы из-за проглоченных магнитов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские врачи бьют тревогу, ведь последствия в таких случаях, часто, фатальные.

Новым кошмарным сном российских хирургов становятся самые обычные магниты. Дело в том, что они все чаще используются во многих детских игрушках, а некоторые и вовсе целиком состоят из них.

В Ленинградской области врачи несколько дней боролись за жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил магнитные шарики. Спасти его не удалось. Почему у медиков есть большие вопросы не только к маркетологам, но и к родителям, рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Три прокола, разрез внутренних органов, извлечение инородных предметов. Для врачей — рядовая операция, для двухлетней Самиры и ее мамы — потрясение и долгое восстановление. Девочку едва не убили всего два проглоченных магнита.

«Это, конечно, страшно. Это реанимация, это ребенок без мамы лежит, это и ребенку каково, и родителям! Ой, это тяжело!» — говорит мама Самиры Дарья Шачнева.

Сотни подобных историй и у петербургских врачей. Рекорд хирургов Филатовской больницы — 43 извлеченных магнита. И это — не предел детской «изобретательности».

«У нас вот как-то мальчики поступили, одноклассники, по десять лет им. Они на спор ели, кто больше всех съест. Победителя мы оперировали, у него больше 20 магнитиков было», — вспоминает заведующий хирургическим отделением ДГКБ № 5 имени Филатова Вадим Томаев.

По сравнению с зубными щетками, батарейками и даже куклами — все это врачи извлекли из маленьких пациентов — магниты выглядят вполне безобидно. Но именно они в тройке самых опасных предметов. В масштабах детского организма эти шарики не такие уж и маленькие.

Например, в желудке годовалого ребенка пять проглоченных магнитов быстро соединились в цепочку и, что самое страшное, прошли дальше, в кишечник. Там цепочка, как правило, разрывается. Притягиваясь друг к другу через стенки кишечника, магниты стирают ткани до дыр. Через эти отверстия содержимое органа попадает в брюшную полость. Развивается перитонит — гнойно-септическое заболевание. Сценарий похуже: когда магниты оказываются в разных органах, но все равно смыкаются.

«Кишка, которая фиксирована к желудку, может перекрутиться вокруг себя, некротизироваться и вызвать уже очень грозные осложнения», — объясняет заведующий хирургическим отделением № 2 КОДКБ имени Атаманова Чимит Очиров.

Десять лет назад врачи уже сталкивались с обилием пациентов с магнитами внутри. Тогда на пике популярности были неокубы — конструкторы из сотен шариков, разноцветных, как драже. Во всем винили производителей — мол, опасные игрушки повсюду. Сейчас, когда магнитные антистрессы — редкость на полках детских магазинов, медики недовольны уже поведением взрослых.

«99,9% ответственности нужно возлагать на родителей. Дети маленькие, они все к себе кладут в рот, познают мир через рот, и все лишние инородные предметы, которые попадают, они где-то лежат, которые оставлены рано или поздно родителями», — говорит заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 Челябинска Виктор Базалий.

Тот случай, когда невнимательность родителей — куда опаснее источника угрозы. Магниты хорошо видны на рентгеновских снимках, достать их не проблема даже без разрезов, с помощью эндоскопа. Но только если пациент вовремя окажется у врача.

«Если не оказана своевременная помощь, либо если родители не заподозрили, что ребенок мог проглотить магнитные инородные тела, то летальный исход неизбежен, к сожалению», — заявляет кандидат медицинских наук, заведующая эндоскопическим отделением ДГКБ имени Башляевой Анастасия Кошурникова.

Поэтому при первых же тревожных признаках медики настаивают: не наблюдать, а срочно обращаться за помощью, причем скорой.

«Ребенок может жаловаться на боли в животе, на рвоту, на жидкий стул. Такие дети очень часто обращаются к педиатру с жалобой на кишечную инфекцию. И в процессе лечения, дообследования выясняется, что не кишечная инфекция, а уже у ребенка осложнения от инородных тел», — говорит заведующая отделом эндоскопии ДГКБ № 5 имени Филатова Лидия Лопатина.

«Как только сразу заподозрили, видите, что ребенок поперхивается, видите, что ребенок ведет себя необычно, слюноотделение, беспокоится, тем более боли в животе, хватается за живот или за горло, конечно же, нужно сразу воспроизводить, что было в руках ребенка, и сразу предпринимать все действия, чтобы вызвать скорую помощь», — настаивает доктор медицинских наук, профессор, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов.

А чтобы бороться с последствиями таких детских экспериментов и вовсе не пришлось, достаточно соблюдать одно главное правило: держать опасные игрушки подальше от маленьких дегустаторов.