Накал до предела: что происходит на границе КНДР и Южной Кореи

Военные КНДР взорвали две дороги на своей стороне границы с Южной Кореей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обстановка на корейском полуострове становится все сложнее.

Обстановка на корейском полуострове сегодня накалилась до предела. Военные КНДР взорвали две дороги на своей стороне границы с Южной Кореей. Уничтожены участки трасс и железнодорожных линий. При этом ущерба южному соседу не нанесли, сообщили южнокорейские военные.

Одновременно власти КНДР официально заявили о наличии доказательств нескольких провокаций со стороны Сеула. Речь идет о южнокорейских беспилотниках, которые на минувшей неделе якобы нарушили воздушное пространство Пхеньяна и разбросали тысячи листовок с пропагандой против государственной власти.