Оттолкнула и ушла: что произошло между Сальмой Хайек и Николь Кидман

Сальма Хайек и Николь Кидман не ссорились на показе Balenciaga

Фото: ТАСС/Jordan Strauss

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Парижская неделя моды интересна не только работами дизайнеров, но и посетившими ее знаменитостями.

В Сети поползи слухи о том, что давние подруги и коллеги Сальма Хайек и Николь Кидман поссорились. Причиной этих слухов стало видео, снятое на парижском показе Balenciaga.

Однако издание Us Weekly уверяет, что конфликта не было.

«Между этими женщинами нет никаких разногласий. Они близкие подруги, у них нет никаких конфликтов. Они были в середине разговора, все вырвано из контекста», — объяснил источник, знакомый с ситуацией.

TikTok/serials.news

На кадрах видно, что Хайек решила повернуть к камере Кидман, на что та оттолкнула актрису, после чего подошла к певице Кэти Перри, поцеловала ее в щеку и уехала.

TikTok/serials.news

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама Николь Кидман умерла за несколько часов до награждения актрисы на Венецианском кинофестивале.

84-летняя Джанелль Энн Кидман боролась с онкологией, о смерти родительницы актриса узнала, когда прибыла в Венецию. Кидман пришлось покинуть кинофестиваль. Вместо нее награду получила режиссер Галина Рейн, она также зачитала послание от победительницы со сцены.