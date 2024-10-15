Подвох между строк: как не стать жертвой мошенников при оплате услуг ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Специалист назвал самые распространенные виды обмана.

Рассылка липовой квитанции оплаты услуг ЖКХ — один из самых распространенных видом мошенничества в данной сфере. Об этом изданию Газета.ру рассказала юрист Ильмира Носик.

По его словам, насторожиться стоит, если квитанция пришла от имени неизвестной организации. В таком случае ее необходимо проверить на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Сведения находятся в открытом доступе и узнать о надлежащей управляющей компании можно легко, найдя адрес своего многоквартирного дома», — пояснила эксперт.

Стоит отметить, что в липовых квитанциях для их правдоподобности не все сведения являются ложью, изменения чаще всего внесены в реквизиты, также меняется QR-код и появляются новые строки для оплаты.

Кроме того, Носик призывает не доверять коммунальщикам, которые собирают наличные для замены счетчиков на воду. В таких случаях стоит сразу звонить в управляющую компанию.

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