Подвох между строк: как не стать жертвой мошенников при оплате услуг ЖКХ
Юрист Носик: мошенники нередко рассылают липовые квитанции оплаты услуг ЖКХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Специалист назвал самые распространенные виды обмана.
Рассылка липовой квитанции оплаты услуг ЖКХ — один из самых распространенных видом мошенничества в данной сфере. Об этом изданию Газета.ру рассказала юрист Ильмира Носик.
По его словам, насторожиться стоит, если квитанция пришла от имени неизвестной организации. В таком случае ее необходимо проверить на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
«Сведения находятся в открытом доступе и узнать о надлежащей управляющей компании можно легко, найдя адрес своего многоквартирного дома», — пояснила эксперт.
Стоит отметить, что в липовых квитанциях для их правдоподобности не все сведения являются ложью, изменения чаще всего внесены в реквизиты, также меняется QR-код и появляются новые строки для оплаты.
Кроме того, Носик призывает не доверять коммунальщикам, которые собирают наличные для замены счетчиков на воду. В таких случаях стоит сразу звонить в управляющую компанию.
Ранее 5-tv.ru во всех деталях рассказал, как оспорить огромные счета за воду.