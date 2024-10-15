Три человека пострадали при подрыве автомобиля в Москве

Фото: 5-tv.ru

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Среди них маленький ребенок.

На юго-западе Москвы произошла детонация взрывного устройства, установленного в автомобиле. Пострадали три человека, среди них ребенок. Об этом сообщило ГСУ СК России по столице.

Взрывчатка, предположительно самодельная, была установлена в автомобиле. В результате детонации пострадали двое взрослых и ребенок. У водителя — открытый перелом руки, у второго мужчины осколочное ранение бедра. У несовершеннолетнего рассечена голова. Пострадавших направили в медицинские учреждения.

Было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение покушения на убийство двух и более лиц.

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — говорится в сообщении.

В результате взрыва также пострадала соседняя машина, находившаяся на стоянке. Возгорания не было, место оцеплено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Уфе.