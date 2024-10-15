Дождались своих: российские войска спасли мирных жителей освобожденного Угледара

Фото, видео: 5-tv.ru

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Более сотни человек пережили тяжелые годы под гнетом ВСУ.

На поле боя наши военные не только теснят украинских боевиков, но и проводят сложные гуманитарные операции. Российские бойцы под руководством офицера Юрия Гагарина, рискуя жизнью, спасли жителей недавно освобожденного Угледара.

Более сотни человек пережили тяжелые годы под гнетом ВСУ и штурм, а теперь смогли наконец покинуть подвалы. Как встретили наших военных мирные жители — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

На уцелевшей лавочке в одном из дворов города об обстановке докладывает боец Юрий Гагарин с позывным «Ангел».

«Все подвалы я прошел, где находятся мирные жители, если слышите, там, на гаражах заканчивается зачистка, мелкие группы остались», — говорит «Ангел».

Видео записывались в тот момент, когда весь город еще не был зачищен. Командир Гагарин буквально шел по следам своих штурмовиков — искал мирных, которые ждали прихода наших бойцов, все это время прятались в подвалах, без преувеличения, встречали наших со слезами на глазах.

Их слова сложно сопоставить с сообщениями ВСУ после их выхода из города. Солдаты Украины запустили дезинформацию — мирных в городе нет. Видимо, нет, для них.

Матери одной из горожанок пришлось выехать на территорию Украины по состоянию здоровья. Остальных ВСУ пытались заставить всеми методами покинуть город, обещали разные ужасы после прихода наших бойцов, но люди понимали, что ничего страшного им не грозит — свои плохого не сделают.

Оставались на своих местах. Многие боялись простого — выйти на улицу. Кого-то специально не выпускали. Это известная практика боевиков еще со времен Мариуполя. Ложь, которую распространяют враги, можно опровергнуть только словами людей, которые общаются с нашими бойцами в городах, еще вчера находившихся под контролем ВСУ.

Человек, который пришел к людям, объяснил, что и как происходит и будет происходить дальше, — Юрий Гагарин, личность известная не только благодаря своему имени. На гражданке у него был успешный бизнес, есть большая семья. Но с началом СВО он понял, что нужен здесь. Отправился добровольцем. С тех пор прошел многое. Город Угледар — очередная точка на его долгом пути.

«Мы обнаружили, что там есть мирное население. Они там разбиты были на четыре группы, всего было 116 человек, возраст 35+. Люди были измотаны, они были уставшие морально, разбитые. Они нас ждали и ждали с радостью», — говорит военнослужащий.

После небольшой паузы у себя на Родине, в Челябинске, он возвращается на фронт, в Угледар, с гуманитарной помощью — к мирным жителям, которым он обещал помочь и обязательно поможет. Ведь они так долго ждали прихода своих, а свои подвести не могут. Тем более, такие, как боец Юрий Гагарин.