«Друзья уже ждут»: защита Ефремова готовит документы для его освобождения по УДО
Защита актера Ефремова готовит документы для его освобождения по УДО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Артист находится в тюрьме около четырех лет после ДТП, в котором погиб человек.
Защита актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, готовит документы для подачи на условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии по состоянию его здоровья. Об этом рассказал адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с 5-tv.ru.
«Защита собирает справки о состоянии здоровья и получает характеристику в колонии. И также многие именитые друзья Михаила Ефремова ждут, когда актер выйдет по УДО», — заявил он.
По его словам, актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Из-за заболевания он не может посещать работу в швейном цеху и почти перестал курить.
Падалко подчеркнул, что защита не собирается спешить с подачей материалов в суд, поскольку целью является «не поднять шумиху, а добиться результата».
За решеткой Михаил Ефремов находится уже около четырех лет. В 2020 году актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как изменится актерская карьера Михаила Ефремова после колонии.