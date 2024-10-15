«Клевещут оттуда»: Газманов сделал заявление об уехавших из России артистах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец подчеркнул, что никто из его друзей РФ не покинул.

Артисты, уехавшие из России и клевещущие на страну из-за границы, — настоящие предатели. С таким заявлением выступил народный артист РФ Олег Газманов на пресс-конференции, посвященной его концертной программе «Русский мир» и сольному концерту в Кремле, передает NEWS.ru.

«А те, кто улетел, уехал, предал страну… Те, кто уехал, уехали, а вот предал — это тот, кто оттуда клевещет и оправдывает то, что они покинули страну, начинает говорить, как тут все плохо. Не хочу фамилии называть», — отметил Газманов.

При этом артист признался, что нейтрально относится к звездам, которые решили покинуть Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Однако он подчеркнул, что никто из его друзей Россию не покинул. Также Газманов считает, что в СМИ слишком сильно акцентируют внимание на уехавших артистах.

Летом Газманов предположил, что беглые зведы уже начали жалеть о сказанных громких словах. Певец заявлял, что вернуть прежнее лицо они не смогут, так как запятнали свою репутацию слишком сильно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певец Олег Газманов не может выступать в зоне СВО.