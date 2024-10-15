«Конечно»: Песков о появлении России на конференции ООН по климату

Песков: решение об участии Путина в конференции ООН по климату еще не принято

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

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Мероприятие должно стартовать 11 ноября этого года в Баку.

Россия точно будет представлена на грядущей конференции ООН по климату в следующем месяце. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия, конечно же, будет представлена», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что окончательного решения об участии в будущей конференции президента России Владимира Путина пока еще не принято.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил на мероприятие всех лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле этого года. Ожидается, что климатическая конференция ООН COP29 по изменению климата состоится в Баку в период 11–22 ноября.

Между тем в этом месяце в Москве прошел саммит стран СНГ. За круглым столом в Кремле собрались девять лидеров стран-участниц содружества и генсек организации. Сообщалось, что экономика выступила приоритетной темой обсуждения.

Ранее 5-tv.ru писал, как французский чиновник собирается доехать до Азербайджана на велосипеде. Он приурочил свое путешествие к грядущей конференции ООН по климату в Баку.