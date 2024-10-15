Двое школьников получили ранения в результате обстрела Горловки
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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ВСУ вновь били по городу кассетными боеприпасами.
Украинские войска обстреляли Горловку. Били кассетными боеприпасами натовского образца. В городе повреждены школа, магазин и рынок. Взрывной волной выбиты окна, стены посечены осколками.
Известно о двух раненых школьниках. Мальчики получили ожоги из-за неосторожного обращения с найденным после обстрела взрывоопасным предметом. По некоторым данным, противник наносил удары со своих позиций у населенного пункта Катериновка.