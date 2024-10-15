Саперы ВС РФ прокладывают путь к мирной жизни. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая продвижение российских войск.

Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО проделывают проходы в минно-взрывных заграждениях противника. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Они первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая продвижение российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте противотанковые и противопехотные мины. Каждая такая обезвреженная мина – еще один шаг, приближающий к мирной жизни.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.