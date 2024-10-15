«Снова станет гордо»: Тигран Кеосаян сравнил три периода современной России

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Режиссер вспомнил, как жила страна в 1990-е и 2000-е годы.

Россиянам 1990-е годы запомнились как яркое, глобальное и одновременно трагическое время. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал актер, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян на международном кинофестивале зрительского кино «КиноБраво».

«Почему мы изучаем 1990-е? Потому что 1990-е являются активными, яркими, глобальными, трагическими. Спросите меня, что такое для меня 1990-е. Это моя юность, становление, зарабатывание денег, это вариативность, это постановки и все остальное, езда по Европе и не только по Европе, работа в Америке, везде. Что такое 1990-е для страны? Катастрофа, ужас, унижение, разлад. Это — разные взгляды», — отметил Кеосаян.

Артист признался, что только к своим 58 годам смог оценить тот непростой период с разных ракурсов. А вот 2000-е годы для Кеосаяна — «рафинированные», и термин «нулевые» подходит к этому времени как нельзя лучше. При этом артист признался: после 2020-го лично для него многое изменилось.

«Я не думал в 1991 году… Мне было 25 лет. И я не думал, что я доживу до такого момента, что мне снова станет очень гордо за страну», — заявил актер.

Кеосаян отметил, что, как и его ровестники-соотечественники в 1990-е, он был авантюристом. Молодежи тогда рассказывали, что перед ними открываются тысячи дорог, «нужно только выбрать свой путь». Но никто из этих юнцов не понимал, что за все придется заплатить.

«Перед нами открылся мир. Это как если из Освенцима выпустить человека и поставить шведский стол — так было… Надеюсь, мы больше не повторим этой ошибки», — заключил Кеосаян.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тигран Кеосаян горячо поприветствовал появление в кинематографе стран Глобального Юга, чьи фильмы долгое время были на периферии мировой киноиндустрии.