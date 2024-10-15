Россиянин выжил после двухмесячного дрейфа в Охотском море

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Судно не выходило на связь с 9 августа. Один из пассажиров несовершеннолетний.

Один из трех пассажиров выжил в дрейфовавшей около двух месяцев лодке в Охотском море. Известно, что два брата и сын-подросток одного из них на судне катамаранного типа «Байкал 470» выдвинулись 9 августа 2024 года по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна. Местоположение судна все это время оставалось неизвестным.

Дальневосточная транспортная прокуратура, которая контролирует ход расследования, сообщает, что пропавшие были обнаружены 14 октября. Один человек пострадал, двое погибли.

Лодку удалось засечь в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Пичугиных (сына и отца) нашли погибшими. Выжить удалось только младшему брату. Он находится в тяжелом состоянии. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне. Пострадавшего и тела погибших должны доставить в Магадан.

Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Восточным межрегиональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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