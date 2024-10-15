В России может появиться дополнительный выходной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Председатель общественного движения «Россия Православная» предложил сделать праздник Покрова Пресвятой Богородицы красным днем календаря.

Председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил сделать православный праздник Покрова Пресвятой Боровицы (14 октября) официальным выходным днем. В интервью для NEWS.ru мужчина объяснил, с чем связана подобная инициатива.

«Покров Пресвятой Богородицы — это покров для всех воинов России, и этот праздник всегда носил такой сакральный смысл. В свете столь значимой роли церкви Покров Пресвятой Богородицы может стать символом единства и защиты, заслуживая статус официального выходного дня в России», — сказал Иванов.

Председатель подчеркнул, что история Русской Церкви полна примеров защиты суверенности государства. В ней люди находили силу и надежду даже в самые трудные времена.

«В ходе спецоперации, когда каждый день является испытанием, церковь находится рядом со своими братьями и сестрами, плечом к плечу с бойцами, поддерживая их веру и дух», — рассказал Михаил Иванов.

Многие священники находятся вместе с войсками. Они поддерживают их духовную силу и помогают занять свое место в рядах защитников России.

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