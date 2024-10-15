Павел Дуров анонсировал новую функцию верификации через Telegram

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Это должно помочь бизнесу сэкономить на проверке клиентов.

Создатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции платформы Telegram Gateway. Она поможет бизнесу экономить на верификации телефонных номеров их клиентов и обойдется всего в $0,01 за код в любой точке мира. Об этом создатель мессенджера написал в своем Telegram-канале.

«Теперь компании могут сэкономить миллионы, отправляя проверочные коды своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная проверка по SMS», — написал Дуров.

По словам Дурова, только Telegram тратит около десяти миллионов долларов в месяц на проверку подлинности аккаунтов пользователей. Проверке подвергся почти один миллиард аккаунтов. Если же какого-либо номера клиента, требующего подтверждения, не окажется в базе данных мессенджера, деньги за проверку снимать не будут.

После задержания Павла Дурова во Франции мессенджер изменил ряд функций. Например, он заменил систему поиска людей «Люди рядом» на «Бизнес рядом», где будут отображаться «легальные, проверенные компании». Также запустили бота, которому можно жаловаться на нелегальный контент. Претензии французских властей к Дурову были связаны с отказом его платформы сотрудничать с правоохранительными органами.

Задержание Дурова



Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Павла Дурова спровоцировала слухи о помолвке.